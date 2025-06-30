Tayland'da karnı acıkan filin girdiği marketin raflarındaki atıştırmalıkları yemesinden, Singapur'da davetli olmadığı halde katıldığı düğünden çaldığı paranın büyük kısmını kumarda kaybettikten sonra yakalanan hırsıza kadar haziran ayında birçok "tuhaf" olay dünya basınında yer aldı.

Haziran ayı, pek çok siyasi gelişmenin yanı sıra farklı ülkelerde yaşanan sıra dışı ve "tuhaf" olaylara da sahne oldu.

Bu kapsamda AA muhabiri, dünya genelinde haziranda kayıtlara geçen ilginç olayları derledi.

- Karnı acıkan fil, girdiği marketin raflarındaki yiyecekleri yedi

Tayland'da bir market sahibi, dükkanına giren vahşi filin bulunduğu kamera kayıtlarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Karnı acıkan filin market raflarındaki atıştırmalıkları hortumu yardımıyla alarak yediği anlar dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Yakınlardaki milli parkın görevlileri tarafından dışarı çıkarılmaya çalışılan fil, bir süre sonra dükkandan ayrıldı.

Market sahibi, dükkana giren filin yaklaşık 9 paket pirinç krakeri, bir sandviç ve birkaç muz yediğini söyledi.

- Jakuzide keyif yapan ayı, çörek yardımıyla yakalandı

ABD'nin Florida eyaletinde bir ayı, mahalle sakinlerinden birinin arazisine girdi.

Önce bir süre jakuzide serinleyen ayı, daha sonra yaklaşık 6 saat boyunca bahçede uyudu.

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu görevlilerinin çabalarına rağmen araziden çıkarılamayan ayı, bahçedeki bir ağaca tırmandı.

En sonunda görevlilerin tuzak niyetine kullandıkları çörek sayesinde ağaçtan inen ayı, yakalanmasının ardından yakınlardaki bir eyalet parkına yerleştirdi.

- Düğünde gelin ve damada verilen parayı çalan hırsız, paranın büyük kısmını kumarda kaybetti

Singapur'da 36 yaşındaki Lee Yi Wei, daha önce garson olarak çalıştığı bir otelde yapılan düğüne davetli olmamasına rağmen katıldı.

Misafirlerin gelin ile damada zarflarla hediye olarak verdiği yaklaşık 40 bin doların bulunduğu iki hediye sandığını çalan Lee, daha sonra ortadan kayboldu.

Lee'nin çaldığı paranın bir kısmıyla kıyafet aldığı, yaklaşık 9 bin doları 4 saat içinde kumarda kaybettiği belirlendi.

Gözaltına alınan Lee, çıkarıldığı mahkemece "çaldığı parayı geri ödeme" ve 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

- Ayının boynunun sıkıştığı plastik kapak, fark edildikten iki yıl sonra çıkarıldı

ABD'nin Michigan eyaletinde yaban hayatı biyologları, 2023'te iz kamerası aracılığıyla boynu plastik bir kapağa sıkışmış şekilde yaşadığını fark ettikleri ayıyı iki yılın ardından başarılı bir kurtarma operasyonuyla yakaladı.

Yetkililer, kurdukları tuzak aracılığıyla güvenli şekilde yakaladıkları ayıyı uyuşturarak, plastik kapağı keserek çıkarttı.

Ayının boynunun kapağa nasıl sıkıştığının tam olarak bilinmediğini kaydeden yetkililer, anestezi sonrası kendine gelen ayıyı doğaya bıraktı.

- ABD'de bir kişi, Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girebilmek için 36 saat aralıksız golf oynadı

ABD'nin New York kentinde Kelechi Ezihie, en uzun süre golf oynayan kişi unvanıyla Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na adını yazdırabilmek için 36 saat boyunca aralıksız golf oynadı.

Ezihie'nin rekoru kırıp kıramadığı, Guinness tarafından yapılacak incelemenin ardından belli olacak.