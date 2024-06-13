Dünya Barış Üniversitesi ilk ve acil yardım bölümü öğrencileri, 60 Yaş Üstü Aktivite Merkezi katılımcılarına bir dizi eğitim verdi.

Üniversite'den yapılan açıklamaya göre, DBÜ Öğretim üyesi Dr. Ayşe Aydındoğmuş ve öğrencileri Fatma Gürler, Yusuf Sonay, Niyazi Beyaz, Şengül Uçak ve Weslana Crusoe tarafından verilen eğitim omurga ve kafa travmaları, trafik kazaları durumunda acil uygulamaları, yaşlı ihmal ve istismarı gibi konulardan oluştu.

Üniversite, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği ve Gelsin şirketiyle iş birliği içerisinde yürüttüğü 60 Yaş Üstü Aktivite Merkezi’nde, cuma günleri 9.30-12.30 saatleri arasında yaşlı bireylerin fiziksel, sosyal ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmet veriyor.