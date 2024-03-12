Dünya Barış Üniversitesi, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığının katkılarıyla yarın akşam Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezinde “Nevruz Bayramı” etkinliği düzenliyor.

Dünya Barış Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Alpay Dikme yaptığı yazılı açıklamada, etkinliğin; başta kardeş ülke Azerbaycan ve dünyanın pek çok ülkesinde ulusal bayramlardan biri olan, ilkbaharın ve doğanın canlanmasının simgesi “Nevruz” dolayısıyla düzenleneceğini kaydetti.

Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Milletvekili Elman Nasirov’un da katılması beklenen etkinlikte, Azerbaycanlı sanatçı Çinare Melikzade bir konser verecek.