Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ), kasaplık hayvan satışı yapacağını, tekliflerin 18 Ocak’a kadar kabul edileceğini duyurdu.

DÜÇ’ten yapılan duyuruya göre, Şehit Teğmen Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğinde 50 baş kasaplık kuzu, ve 1 baş kasaplık koç kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacak.

Taban Fiyatları şöyle: “Kuzu 145 TL/Kg ve koç 110 TL/Kg”

Tekliflerin KDV’siz olarak verilmesi, ödemelerin peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle kabul edileceği, ihaleyi kazananların en geç 27 Ocak Cumartesine kadar hayvanları almak zorunda olduğu, hayvanların 26 Ocak’a kadar alınmaması durumunda ihale kararının iptal edileceği belirtildi.

Kasaplık satışına sunulan hayvanların ilgili çiftliklerde görülebileceği, tekliflerin en geç 18 Ocak Perşembe 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği'ndeki teklif kutusuna atılmalıdır. Geç gelen teklifler dikkate alınmayacaktır.