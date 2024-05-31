DTİK KKTC Ülke Temsilcisi Rauf Denktaş, Prag’da iş adamları ile bir araya geldi

Toplantıda, KKTC’deki yatırım imkanları ve fırsatlar paylaşıldı

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülke Temsilcisi Rauf Denktaş’ın, Prag’da Türk iş insanlarıyla bir araya geldiği belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, Prag’daki toplantıya, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve DEİK Başkanı Nail Olpak’ın yanı sıra dünyada çeşitli sektörlerde yatırımları bulunan Türk iş insanları katıldı.

Türkiye Ticaret Bakanı Bolat, Denktaş'a DTİK KKTC Ülke Temsilcisi sertifikasını sundu.

DTİK Çekya Buluşmasında, Türkiye Ticaret Bakanı Bolat, “Çek yatırımcılarını fırsatları kaçırmamaya davet ediyorum” çağrısında bulundu.

KKTC’nin de iş insanı Rauf Denktaş tarafından temsil edildiği toplantıda, KKTC’deki yatırım imkanları ve fırsatlar paylaşıldı. Çekya’daki Türk iş insanlarıyla turizm, ticaret ve yatırım ilişkilerinin artırılması konusunda görüşmeler sağlandı.

Açıklamaya göre Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında yer alan ve yurt dışında dağınık halde bulunan Türk iş insanları ile girişimcilerini tek platformda bir araya getirmeyi amaçlıyor.

İş insanı Rauf Denktaş, DTİK Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülke Temsilciliğini yürütüyor.