Dünya Sağlık Örgütü, Eris alt varyantı nedeniyle ülkeleri Covid önlemlerini kaldırmamaları konusunda uyarıyor.

Euronews Türkçe Servisi ve AP’de yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Asya'da Covid enfeksiyonları ve hastaneye yatışlar artıyor. Sağlık yetkilileri, ilk olarak Kasım 2021'de ortaya çıkan Omicron varyantının EG.5 "Eris" alt varyantına işaret ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "Eris" olarak da adlandırılan EG.5'in, daha bulaşıcı veya şiddetli olabileceği için diğerlerinden daha yakından izlenmesi gerektiğini açıkladı.

DSÖ, yeni varyant nedeniyle ülkeleri Covid önlemlerini kaldırmamaları konusunda uyardı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, Covid'den hastaneye yatışlar haziran ayından bu yana yüzde 40'tan fazla arttı ancak Ocak 2022 Omicron salgını sırasında görülen en yüksek seviyelerin hâlâ yüzde 90 altında.

ABD çapında atık sularda tespit edilen virüs miktarı ve Covid tedavisi Paxlovid için haftalık reçete sayısı da geçtiğimiz ay önemli ölçüde artış gösterdi.

-51 ülkede tespit edildi

Yeni alt varyant Omicron ile hemen hemen aynı semptomlara sahip.

Eris alt varyantı, şu ana kadar 51 ülkede tespit edildi ancak DSÖ bunun muhtemelen bu ülkelerin Covid testi konusunda daha aktif olmalarından kaynaklandığını öne sürdü.

DSÖ'ye danışmanlık yapan bir uzman panelinde yer alan Maria Van Kerkhove, Çin, Kore, Japonya ve Kanada'da da tespit edilen yeni alt varyantla ilgili rakamların dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kerkhove, dünyanın sadece yarısında Covid testleri yapıldığı için, EG5'in yayılımının testlerin gösterdiğinden çok daha yaygın olabileceğini belirtti.

Kerkhove ayrıca virüs mutasyonunun nerede başladığına dair varsayımlarda bulunulmaması konusunda da uyarıda bulunarak "Bence varyantların bir ülkeden ya da başka bir ülkeden ortaya çıkabileceği düşüncesi yanlış ve tehlikeli çünkü sorunun başka bir yerde olduğunu düşünüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Virüs şu anda o kadar çok dolaşımda ki evrim geçiriyor." diyen Kerkhove, EG5'in dünya genelinde pozitif testlerin yüzde 17,4'ünü oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

EG5, bulaş oranı yüksek olabileceği için "ilgili varyant" olarak kategorize edildi. DSÖ ayrıca virüsün geçmişte olduğu gibi mevsimsel olmadığını da bildiriyor.