Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Çin'de bildirilen solunum yolu hastalıklarının kış mevsimi için olağan seviyelerde olduğunu bildirdi.

Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Çin'de görülen solunum yolu virüslerine ve özellikle insan metapnömovirüsü (HMPV) vakalarına yönelik medyanın önemli bir ilgisi olduğuna işaret eden Harris, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin raporunda, kış aylarında beklenildiği gibi ülkede bir dizi solunum yolu enfeksiyonunda artış olduğunun aktarıldığını hatırlattı.

Harris, Çin'in grip benzeri hastalıklar ve şiddetli akut solunum yolu enfeksiyonları için bir koruyucu gözetim sistemi olduğunu hatırlatarak, "Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, bu enfeksiyonlara neden olan patojenler biliniyor. Bunlar arasında mevsimsel grip virüsü, solunum sinsityal virüsü (RSV), HMPV ve Kovid-19'a neden olan virüs yer alıyor." dedi.

Çin'de patojenler arasında en yaygın olanın mevsimsel grip olduğunu ve bunun arttığını belirten Harris, geçen yıl sonunda grip için pozitif test oranının semptom gösteren kişiler arasında yüzde 30'dan fazla olduğunu kaydetti.

Harris, "Çin'de bildirilen solunum yolu enfeksiyonu seviyeleri kış mevsimi için olağan seviyede. Yetkililer hastane kullanımının şu anda geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük olduğunu, acil durum bildirimi veya müdahalesi yapılmadığını bildiriyor. DSÖ'nün Küresel Grip Gözetim ve Müdahale Sistemi, şu anda kış mevsiminin yaşandığı Asya, Avrupa, Afrika'nın bazı bölgeleri ve Karayipler'deki birkaç ülkede gripte artan eğilimler kaydetti." ifadelerini kullandı.

HMPV'nin yeni bir virüs olmadığını ve ilk olarak 2001'de görüldüğünü de hatırlatan Harris, bunun kış ve ilkbaharda dolaşan yaygın bir virüs olduğunu anımsattı.

Harris, DSÖ'nün kış mevsiminde hasta olmaktan kaçınmanın ve basit önlemler almanın virüsün yayılmasını önleyebileceğini de söyledi.

Yaşlılar veya bağışıklık sistemi zayıf kişilerin daha yüksek risk grubunda olduğuna da dikkati çeken Harris, bu kişilerin hasta hissetmeleri halinde tıbbi yardım alması gerektiğini de söyledi.

- Çin’de HMPV enfeksiyonu özellikle 14 yaş altında yayıldı

BBC’de yer alan habere göre Çin'in kuzeyinde insan metapnömovirüsü (HMPV) vakalarının artışı korkuya neden oldu.

Bu olay, Covid-19'a yol açan koronavirüsün Çin'den dünyaya yayılmasının beşinci yılında gerçekleşti. Küresel pandemiye yol açan o virüs nedeniyle en az 7 milyon kişi hayatını kaybetmişti.

Çinli yetkililer, HMPV enfeksiyonunun özellikle 14 yaş altında yayıldığını söylerken hastanelerin hasta sayısıyla başa çıkmakta zorlandığı iddialarını yalanladı.

HMPV komşu ülke Hindistan'a da yayıldı.

-HMPV'nin belirtileri

ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre HMPV'nin belirtileri grip veya soğuk algınlığına benziyor. Semptomlar arasında öksürük, ateş, burun tıkanıklığı ve nefes darlığı yer alıyor. Bazı kişiler hastalığı diğerlerinden çok daha ağır geçirebiliyor.

CDC'ye göre virüs her yaş grubundan insanda zatürre ve bronşit gibi üst ve alt solunum yolları hastalıklarına yol açabiliyor. Fakat bunlar en çok çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde görülüyor.

Virüsün kuluçka süresinin 3-6 gün arası olduğu, hastalığın ortalama süresinin ise diğer solunum yolları hastalıklarınınkine benzer olduğu, hastalığın şiddetine göre değişebildiği düşünülüyor.

CDC'ye göre HMPV vakaları ılıman iklimlerde en çok kış sonu ve bahar başı artıyor.

-Nasıl yayılıyor?

HMPV'nin en yaygın bulaşma şeklinin, öksürme ve hapşırma gibi sırasında ciğerdeki salgıların havaya karışması yoluyla olduğu düşünülüyor.

Dokunmak ve el sıkışmak gibi yakın temaslar da virüsü yayabiliyor.

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