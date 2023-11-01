Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Mısır'ın Gazze'den gelecek yaralılar ve hastaların tedavisini kabul etme kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan, Gazzeli hasta ve yaralıların ambulanslarla Mısır'a nakline ilişkin paylaşımda bulundu.

"Mısır'ın, Gazze'den bazı yaralı ve hastaların tedavisini kabul etme kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullanan Ghebreyesus, tıbbi tahliyelerin planlanması konusunda Mısır Sağlık Bakanlığı ile çalıştıklarını, onları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Ghebreyesus, Gazze'deki binlerce hastanın çok daha fazla şeye ihtiyaç duyduklarının ve bunların birçoğunun nakledilemeyecek kadar kötü durumda olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Gazze'ye izin verilen tıbbi yardım akışının acilen hızlandırılması gerektiğine de işaret eden Ghebreyesus, hastanelerin bombardımandan korunmasının ve askeri amaçla kullanılmasının önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Abluka altındaki Gazze sınırında bulunan Refah Sınır Kapısı, İsrail'in saldırıları sonucunda ağır yaralanan Gazzelilerin Mısır'a geçmesi amacıyla bu sabah açılmıştı.

Bölgeye insani yardım malzemesi taşımak için Mısır'da bekleyen bazı tırlar, sınır kapısının açılmasının ardından Gazze'ye geçmişti.

Mısır'ın Kahire Haberler (Al-QAhera News) kanalı, Mısır'dan yaklaşık 40 ambulansın, Gazze'deki ağır yaralı 80 kişinin, tedavi edilmek üzere Mısır'daki hastanelere taşınması için Refah Sınır Kapısı'ndan geçtiğini duyurmuştu.