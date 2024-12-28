Ghebreyesus, BM Dünya Gıda Programına (WFP) bağlı BM İnsani Hava Hizmeti personellerinin Yemen'den tahliyesine ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

26 Aralık'ta İsrail ordusunun Uluslararası Sana Havalimanı'na saldırısı sonucu yaralanan BM İnsani Hava Hizmeti çalışanlarını tahliye etmeyi başardıklarını kaydeden Ghebreyesus, Ürdün'e ulaştıklarını ve yaralıların burada daha iyi tedavi göreceğini bildirdi.

Ghebreyesus, "Sivillere ve insani yardım görevlilerine yönelik saldırılar her yerde durdurulmalı." vurgusunda bulundu.