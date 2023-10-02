Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sıtma riski taşıyan çocuklarda hastalığın önlenmesi için R21/Matrix-M adı verilen ikinci bir aşıyı önerdiklerini duyurdu.

Ghebreyesus, DSÖ'nün aşılama uzmanlarından oluşan Stratejik Danışma Grubu'nun (SAGE) 25-29 Eylül'de gerçekleştirdiği ve Kovid-19 dahil bir dizi aşının kullanımıyla ilgili konuların ele alındığı toplantıya ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Pek çok hastalıkta olduğu gibi Covid-19'a karşı kullanılan güvenli ve etkili aşıların salgının kontrol altına alınmasında önemli rol oynadığını belirten Ghebreyesus, aşıların en eski hastalıklardan biri olan sıtmayı kontrol altına alma konusunda yeni bir umut verdiğini kaydetti.

Ghebreyesus, "DSÖ yaklaşık 2 yıl önce, RTS,S adı verilen ilk sıtma aşısının yaygın olarak kullanılmasını tavsiye etti. Bugün hastalık riski taşıyan çocuklarda hastalığın önlenmesi için DSÖ'nün R21/Matrix-M adı verilen ikinci bir aşıyı önerdiğini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Bu tavsiyenin DSÖ'nün SAGE ve Sıtma Politikası Danışma Grubu (MPAG) danışman organlarının görüşlerine dayandığını kaydeden Ghebreyesus, her iki grubun incelediği R21 adlı sıtma aşısının "mevsimsel bulaşmanın olduğu bölgelerde üç dozluk aşı serisini takip eden 12 ay içinde semptomatik sıtma vakalarını yüzde 75 azalttığını" gösterdiğini açıkladı.

Ghebreyesus, "Üçüncü dozdan bir yıl sonra verilen dördüncü dozun korumayı sürdürdüğü görüldü. Bu etkinlik mevsimsel olarak verildiğinde RTS,S aşısıyla benzer etkiye sahip oluyor" dedi.

Denemelerin RTS aşısının güvenli olduğunu gösterdiğini ve aşı kullanıma sunuldukça güvenliğiyle ilgili izlenimlerin devam edeceğini dile getiren Ghebreyesus, aşının doz başına maliyetinin 2 ila 4 dolar arasında olacağını da belirtti.

Ghebreyesus, RTS,S aşısının bazı Afrika ülkelerinde 2024'ün başlarında piyasaya sürüleceğini, R21 aşısının ise gelecek yılın ortasında yaygın kullanılmasının beklendiğini de ifade etti.