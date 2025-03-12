Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Drusiotis açıklamasında elektronik cihazları ve dosyalarının yasadışı bir şekilde izlenip, dinlenmesi ve bunlara müdahale edilmesini de kapsayan bir zorbalıkla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, araştırma çalışmalarının susturulması için devlet destekli bir kampanyaya maruz kaldığı şikayetinde bulundu.

Drusiotis, casusluk teknolojilerinin kötüye kullanılması ve soruşturma konusundaki başarısızlığın kendisini ve diğer vatandaşları savunmasız bıraktığını kaydederek, polis araştırmasının oldukça yetersiz olduğunu ve yetkililerin yolsuzluk yapanları koruduğunu söyledi.