Filistin Dışişleri ve Gurbetçilerden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Varsen Aghabekian Shahin, Filistin devletinin tanınmasının Filistinlileri hakları açısından bir zafer, iki devlet çözümünün idamesi açısından pratik bir adım olduğunu söyledi.

Geçen hafta Ramallah’ta Rum temsilci Dimitris Aşşos ile görüşen Shahin, Fileleftheros gazetesine verdiği özel röportajda Rum yönetiminin “Amalthia” adını verdiği inisiyatifiyle ilgili sorulara da cevap verdi. Shahin, Larnaka Limanı’ndan deniz yoluyla Gazze’ye ulaştırılan insani yardımın, güvenli ve sürdürülebilir şekilde hedefine, Gazze’deki sivillere ulaşmasını umut ettiklerini söyledi. Shahin, İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin insani yardım taşıyan kamyonlara saldırarak sivil halka ulaşmasını engellediğini hatırlattı.

Shahin, Filistin devletinin Rum yönetiminin insani yardım inisiyatifini nasıl değerlendirdiği sorusuna karşılık Filistin halkının acısını hafifletecek her türlü inisiyatife ihtiyaçları olduğunu söyledi. Shahin, Rum yönetimine güvendiklerini ancak İsrail hükümetine güvenmediklerini belirtti.

Dr. Varsen Aghabekian Shahin “İsrail, Gazze’de artık yaşanabilir olmayan şartları yaratarak Gazze’deki halkımıza soykırım uyguluyor. Dünya, sınırları açması için İsrail’e baskı yapmalı. Derhal ateşkes sağlanması ve halkımıza yönelik bu soykırım savaşına son verilmesi çağrısı yapıyoruz” dedi.