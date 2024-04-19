Dr. Fazıl Küçük Vakfı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı iş birliğinde geleneksel olarak düzenlenen ortaokullar ve liseler arası “Dr. Fazıl Küçük” konulu kompozisyon ile şiir yarışması ve ilkokullar arası “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” resim yarışması ödül töreni pazartesi günü yapılıyor.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre her iki yarışmanın sonuçları açıklanırken, KKTC Telsim katkılarıyla bu yıl yedincisi düzenlenen “Dr. Fazıl Küçük” konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışması ödül töreni, Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 17.00’de yapılacak.

Ödül töreni öncesinde, ilkokullar resim yarışmasında ödül alan ve sergilenmeye değer görülen 47 resmin yer alacağı sergi açılışı da yapılacak.