KKTC’nin 41’inci kuruluş yıl dönümü töreni için yapılacak prova nedeniyle yarın Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı geçici olarak trafik akışına kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nın Gönyeli Çemberi ile Honda yanındaki trafik ışıkları kavşağı arasında kalan güzergahının, saat 07.00’den itibaren, tören provasının sona ereceği saate kadar trafik akışına kapalı olacağı bildirildi.

Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmesi, belirtilen yol üzerine araç park etmemesi ve trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi çağrısında bulunulan açıklamada, ulaşımın sağlanacağı yollar şu şekilde açıklandı:

“Organize Sanayi bölgesine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı veya Atatürk Stadyumu çemberinden kontrollü olarak sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Yakın Doğu Bulvarı üzerinden sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Hamitköy Çemberi’nden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda Trafik Işıkları’ndan sola dönerek, Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli Çemberi güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen Trafik Işıkları kavşağı ile Metehan-Alayköy Çevre yolu üzerinden sağlanacak

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Alayköy-Metehan Çevre yolu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacak.

Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden devam edip, Altınbaş Petrol Trafik Işıkları kavşağı üzerinden veya Girne-Lefkoşa Anayolu’nu kullanan sürücüler için ise, Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacak.”