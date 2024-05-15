Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalkındırma Derneği’nin genel başkanlığına Dr. Hasan Birtan getirildi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalkındırma Derneği’nin Olağan Genel Kurulu, 6 Mayıs’ta yapıldı.
Genel Kurulda belirlenen yönetim kurulu, yaptığı görev bölümünde Dr. Hasan Birtan’ı dernek başkanlığına getirdi.
Yeni oluşan yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: “Dernek Başkanı Dr. Hasan Birtan, Sekreter Fatma Özerman, Mali İşler Sorumlusu Cevdet Safkara, faal üyeler Kemal Oktar, Nurettin Balkanlı, Selda Kansu ve Eray Ulueren."