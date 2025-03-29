Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili ve DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar, iklim değişikliği, çevre ve kriz yönetimi konusunda DP'nin yürüttüğü çalışmalara dikkat çekti.

Akpınar, yaptığı açıklamada, İklim Değişikliği, BM Paris Anlaşması ve Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde oybirliği ile kabul edildiğini ve iç hukuka dâhil edildiğini belirtti.

Demokrat Parti’nin son üç yıl içerisinde Parlamentolar Arası Birliği'ndeki (IPU) Kıbrıs Masası’nda yer aldığını kaydeden Akpınar, Kıbrıs müzakere ve çözüm sürecinde iklim değişikliği, kriz ve afet yönetiminin önemini kabul ettirdiklerini ve bu konuların IPU gündemine taşınmasını sağladıklarını ifade etti.

Slovakya Büyükelçiliği himayesinde, Şubat 2025'te Türk ile Rum siyasi partilerinin katıldığı iki toplumlu toplantıda, Demokrat Parti tarafından iklim değişikliği, kriz ve afet yönetimi konularında ortak komitelerin kurulmasını önerdiklerini belirten Akpınar, bu önerinin kabul edilerek Cenevre’de düzenlenen 5+1 gayri resmi toplantısında BM Genel Sekreteri tarafından gündeme alındığını ve karara bağlandığını söyledi.

Akpınar, BM kontrolündeki Ledra Palas Otel’de DP’nin ev sahipliğinde yer alan Türk ve Rum siyasi partilerin katıldığı bir toplantıda ise Demokrat Parti’nin sunduğu iki toplumlu çevre, iklim değişikliği ve acil durum müdahale komitesi kurulması önerisinin oybirliğiyle kabul edildiğini belirtti.