Piyasaların gözü kulağı bugün saat 22.00’de açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yılın ilk faiz kararında olacak. Fed’in bugünkü toplantısında faiz artış hızında yavaşlamaya gitmesi bekleniyor. Piyasalar Fed’den 25 baz puanlık bir faiz artışı öngörüyor.

Ayrıca Fed faiz kararı sonrasında toplantı metninde ileriye dönük verilecek olan para politikasına ilişkin sinyaller piyasalar için büyük önem taşıyor. 22.30’da Fed Başkanı Jerome Powell piyasalara mesajlar verecek. Fed’in ileriye dönük politikasına ilişkin sinyaller aranacak.

Kritik gelişme sonrasında para ve hisse piyasalarında sert hareketler görülebilir. Kritik gelişme öncesinde dolar endeksi 102.048 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.509 ile sakin seyrediyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 18.81’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek açılış seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.77, en yüksek ise 18.83 seviyesi görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.50 lira ile yatay hareket ediyor.