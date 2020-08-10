Derviş Gezer

Tatar, ekonomik sıkıntıların aşıldığını ifade etti.
Özersay, yaşanan döviz krizini daha kriz gibi görmüyormuş.
Birazcık beklesinlermiş dedi.
Ne zaman?
6 ağustos 2020’de.
Oysa durum ne?
1 İngiliz Pound’u 9.70 Türk Lirası.
22 Mayıs 2019’da bu ikili Hükümet oldu.
22 Mayıs 2019’da durum neydi?
1 İngiliz Pound’u 7.65 Türk Lirası.
Bu ortaklar döneminde ne olmuş yani?
Türk Lirası %30’a yakın değer yitirmiş.
Yani paramızın 3’te 1’i eridi.
Kriz var mıymış?
Sayın Tatar ve Sayın Özersay?
Duyamadık!!!
*****
İster aklımızla dalga geçtiğinizi sanınız.
İsterse kriz yok deyiniz.
Hatta isterseniz ekonomi canlandı deyiniz.
Siz söylersiniz.
Ama biz dinlemeyiz.
Çünkü kriz 4 yanımızda.
Okul harcında, ev taksidinde, dükkan kirasında.
Mutfak masasında, markette, düğünde.
Ama siz yokmuş gibi davranabilirsiniz.
Bizi kandırdığınızı da düşünebilirsiniz.
Ama biz sizin ipinizle kuyuya inmeyiz ki!
Biz aklımızla dalga geçtirmeyiz ki!
*****
Yani oyun oynamayı bırakın.
İşlemiyor bu tiyarolar artık.
Tiyatro derken iltifat ettim.
Tiyatro bile değil, bir ilkokul piyesi.
Bu yüzden sizi dinlemiyoruz efendim.
Havaya ve boş konuşuyorsunuz.
Hariçten gazel okuyorsunuz.
Da, siz bizi anlıyor musunuz acaba?
İster anlayın, ister anlamayın.
Paşa gönlünüz bilir efendiler.
Günü, saati gelecek nasılsa.
Biz çok sabırlı bir halkız bilirsiniz.