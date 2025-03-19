Sterlinin alış fiyatı dün 47,45 TL iken bugün 11.30 itibarıyla 48,00 TL’ye çıktı; satış fiyatı ise 47,73 TL’den 52,50 TL’ye yükselerek satışta yaklaşık yüzde 10 oranında artış kaydetti.

Serbest piyasada dün 36,60 TL’den alınan ve 36,78 TL’den satılan dolar, 11.30 itibarıyla 37,00 TL’den alınıp 40,50 TL’den satılıyor. Bu, dünle kıyaslandığında alışta yaklaşık yüzde 1, satışta ise yaklaşık yüzde 10 oranında bir artışa işaret ediyor.

Dün 39,80 TL’den alınıp 40,10 TL’den satılan euro ise, bugün 11.30 itibarıyla 40,40 TL alış ve 44,10 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Euroda alış fiyatı yaklaşık yüzde 1,50, satış fiyatı ise yaklaşık yüzde 10 oranında arttı.

Böylece düne göre doların alım-satım farkı 0,18 TL’den 3,50 TL’ye, euronun alım-satım farkı 0,30 TL’den 3,70 TL’ye, sterlinin ise 0,28 TL’den 4,50 TL’ye çıktı.