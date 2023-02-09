Adıyaman'da ilk çocuğumuzun cansız bedenine ulaşıldı.
Doruk Akın...
Hep akıllarda kalacaksın şampiyon...
Eski Tarım ve Orman Bakanlarından Kenan Akın'ın torunu, voleybola büyük emekler vermiş Osman Akın kardeşimizin oğlu...
Mekanı cennet olsun...
Adıyaman'da ilk çocuğumuzun cansız bedenine ulaşıldı.
Doruk Akın...
Hep akıllarda kalacaksın şampiyon...
Eski Tarım ve Orman Bakanlarından Kenan Akın'ın torunu, voleybola büyük emekler vermiş Osman Akın kardeşimizin oğlu...
Mekanı cennet olsun...
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