ABD’nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump bugün Kongre’de düzenlenecek yemin töreniyle görevine resmen başlayacak.

Tören, başkentteki dondurucu soğuklar nedeniyle, 1985’te Ronald Reagan’ın yemin töreninden sonra ilk kez kapalı mekana alındı.

Trump'ın dondurucu soğuk hava nedeniyle Kongre Binası'nın içine taşınan yemin töreninin Washington saatiyle 12.00’de (TSİ 20.00) başlaması planlanıyor.

Ancak kutlamalar Trump’ın St. John's Kilisesi’ndeki ayinine gelmesiyle daha erken başladı.

Trump, 19. yüzyıldan bu yana, bir seçimi kaybettikten sonra ikinci dönemini kazanan ilk başkan oldu.

Trump 2016 seçimlerin kazanmış ancak dört yıl başkanlığın ardından 2020'de seçimleri Joe Biden'a kaybetmişti.

Biden'ın zaferini kabul etmeyi reddeden Trump, Biden'ın yemin törenine de gitmemişti.

Ancak Biden'ın Trump'ın yemin törenine katılması bekleniyor.

Geleneksel olarak eski ABD başkanları bu törenlerde mutlaka yer alıyor.

Amerikan başkanlarının yanı sıra Arjantin Devlet Başkanı Milei ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in temsilcisinin de aralarında bulunduğu yabancı devlet adamlarının hazır bulunması bekleniyor.

Teknoloji milyarderleri ve Trump’ın bağışçıları Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos'un da törene katılması bekleniyor.

Eski First Lady Michelle Obama ve eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin katılmaması dikkat çekiyor.

-“Kararname bombardımanı”

Trump ve Biden, yemin töreni öncesi geleneklere uygun olarak Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

Biden bu görüşme sonrası Beyaz Saray'dan son kez ayrılacak.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yemin töreni sonrası, başkentte birden fazla balo düzenlenecek.

Trump ilk gününde bir dizi kararname yayınlama vaadinde bulundu.

Bunların sayısının 200'ü geçeceği tahmin ediliyor.

Kararnameler arasında yasa dışı göçmenlerin toplu sınır dışı kararları, çevreyi koruma amaçlı bazı düzenlemelerin iptal edilmesi ve 2021 yılında Kongre baskınındaki rolleri nedeniyle ceza alan kişilerin affı da olması bekleniyor.