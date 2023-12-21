“Don Pasquale” operası prömiyerini dün akşam Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirdi. Ücretsiz ve halka açık temsil Cuma akşamı da Lefkoşa’da seyirciyle buluşacak

Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi'nden verilen bilgiye göre, saat 20.00’da Lefkoşa – YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenecek Don Pasquale için prömiyer öncesi saat 19.30'da YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi fuayesinde kısa bir söyleşi yapılacak.

İtalyan besteci G. Donizetti'nin bestelediği komedi türündeki “Don Pasquale” operası, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB), KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTCCSO) ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (TCDOBGM) ortak prodüksiyonu olarak seyirciyle buluşuyor.