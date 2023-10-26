Doktor Bülent Dizdarlı’nın yeni romanı “Lambousa Prensesi” Gazimağusa Bandabuliya’da gerçekleştirilen bir söyleşiyle okurlara tanıtıldı.

Gazimağusa Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan etkinliğe Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da katılarak bir konuşma yaptı.

Toplumdaki aydın ve entelektüellerin sorumluluğunu vurgulayan Uluçay, Dr. Bülent Dizdarlı’nın hekimliği boyunca ve bilhassa pandemi döneminde bu sorumlulukla hareket ettiğini belirtti.

Uluçay, yazarın romanlarındaki başarısının da bu toplumsal yönünden beslendiğini söyledi.

Bülent Dizdarlı da, kitabın hazırlanma sürecini okurlarıyla paylaşırken, ilham aldığı yazarlara da değinerek “Lambousa Prensesi” kitabının içeriğinden söz etti.

Geçmişte Tabipler Birliği yönetiminde aldığı görevlerin yazma serüvenini geliştirdiğini belirten Dizdarlı, içinde yaşadığı çağa ayna tutan konular seçerken Kıbrıs efsanelerinden ve mitolojiden de yararlandığını anlattı. Kitabın ana temasının kadına yönelik şiddetin son bulması olduğunu belirten Dizdarlı, ülkenin sosyo-ekonomik gerçekliği ekseninde bir kaç konuyu bir araya getirdiğini anlattı.

Kültürel miras ve tarihi eserlerin korunması, ülkeye kontrolsüz giriş ve elektrik sorunu, homofobi, toplumsal bir rol olarak erkeklik inşası, pandemi döneminde yaşanalar, aşk gibi çeşitli temaların bu kısa roman (novella) içerisine yedirildiğini söyleyen Dizdarlı, okurlarının sorularını da cevapladı.

“Lambousa Prensesi” ve Bülent Dizdarlı’nın diğer romanları Khora Kitap ve tüm kitabevlerinden temin edilebilir.