Diyanet İşleri Başkanlığı, geçtiğimiz yıllarda cami tabelalarında değişikliğe gitme kararı alırken, beyaz zemine lacivert renkli olan tabelalar, 'kırmızı' olarak güncellendi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesi ve köylerinde yaklaşık 30 caminin tabelaları kırmızı renk yapılırken, tabelaların masrafları da cami derneklerine ve cami cemaatine kesildi.

Yeni tabelalarda bağlı bulunulan Müftülük bölümünün üzerinde yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti'ni simgeleyen “T.C.” ibaresi de bulunmuyor.