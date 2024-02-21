Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Türkiye’nin gücü Kıbrıs Türkü’nün de gücüdür.” dedi.

Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye’nin milli muharip uçağı #KAAN’ın, ilk uçuşunu başarıyla tamamlaması nedeniyle mesaj yayımladı.

Ertuğruloğlu mesajında şunları belirtti:

“Garantörümüz anavatanımız Türkiye’nin milli muharip uçağı #KAAN’ın, ilk uçuşunu başarıyla tamamlamasından gurur duyduk.

Atatürk”ün “İstikbal göklerdedir” şiarıyla başlattığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlılığında yürütülen çalışmalarda, Türk havacılığı ve savunma sanayiindeki bu tarihi başarı, Türkiye Yüzyılı’nın gururudur.

Türkiye’nin gücü Kıbrıs Türkü’nün de gücüdür.”