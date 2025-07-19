Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını, özgürlük içinde yaşamanın kıymetini ve geçmişin acılarını unutmadan kutladıklarını belirtti.

Ertuğruloğlu, “Yaşam hakkı ve özgürlüğü elinden alınmak istenen Kıbrıs Türkü’nü özgürlüğe kavuşturan, Kıbrıs’a barış getiren 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı’nın 51. yıl dönümünü, haklı gurur ve coşkuyla kutluyoruz” dedi.

Ertuğruloğlu 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Anavatan Türkiye’nin güçlü desteği ile zaferle taçlandırdığımız bağımsızlık mücadelemizi, egemen eşitliğe dayalı, iki devletli çözüm hedefiyle, sarsılmaz bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Kutlu mücadelemizde, her zaman olduğu gibi en büyük gücümüz olan Anavatanımız Türkiye, geleceğimizin, güvenliğimizin ve müreffeh yarınlarımızın teminatıdır.

Egemenlik ve özgürlük mücadelemizin liderleri merhum Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız merhum Rauf Denktaş’ı saygı ve şükranla anıyorum, mücadeleleri her zaman ilham kaynağımızdır. Kıbrıs Türkü’nün hürriyeti ve hakları için milli davamız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet, gazilerimi şükran ve saygıyla yâd ediyorum.

Kıbrıs’ta barışın ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerine, Türkiye Cumhuriyeti’ne sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımız kutlu olsun.”