Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Şuşa’da yer alan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi marjında düzenlenen Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un ev sahipliğindeki toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Macaristan Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev de yer aldı.

TDT Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı öncesi bir araya gelen TDT Genel Sekreteri ve zirveye katılan Dışişleri Bakanları, toplantı sonrası aile fotoğrafı çekti.

Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un açılış konuşması ile başlayan Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da konuşma yaptı.

Ertuğruloğlu konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki kardeşlik bağı, ortak kültürel miras ve ortak ilişkilere vurgu yaparak, “Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi, tüm Türk Dünyasının zaferi ve gururudur. Bizler de KKTC olarak bu zaferi coşkuyla kutladık ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevincini paylaştık” dedi.

Dişişleri Bakanı Ertuğruloğlu, 14 Ekim 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Bakü ziyaretinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinin tarihi bir olay olduğunu, KKTC ve Azerbaycan Meclisleri arasında kurulan Parlamentolararası Dostluk Grubunun KKTC ve Azerbaycan arasındaki ilişkilere ivme kazandırdığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, uzun yıllardır Kıbrıslı Türklere uygulanan gayri insani siyasi, ekonomik ve diğer birçok alandaki haksız izolasyon ve ambargoların yıkıcı sonuçlarını Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin her alandaki sonsuz desteği ile aşmaya çalıştıklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin KKTC’ye verdiği desteğin kendilerini daha da güçlendirdiğini, diğer TDT ülkelerinden de aynı adımları atmalarını beklediklerini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC’nin sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye kararlı olduğunu, Türk Dünyası’nın Doğu Akdeniz’deki önemli bacağı olan KKTC’nin bölgesel ulaşım bağlantılarını iyileştirmenin, ekonomik büyüme ve kalkınma için hayati önem taşıdığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, konsey toplantısına müteakip Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürü Asu Muhtaroğlu, Bakanlık 3. Sekreterleri Esma Eroğlu ile Görkem Reis eşlik etti.