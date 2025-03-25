Başbakan Ünal Üstel'in dün Meclis'te açıkladığı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başbakan Üstel bugün öğretmen sendikalarıyla da görüşmüş ve sendika temsilcileri, tüzüğün geri çekileceği sözü aldıklarını açıklamıştı.

Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin Tüzüğü ile öğrenciler yeniden okul yönetiminin belirlediği kılık kıyafete uymak zorunda olacak.

Orta dereceli okul öğrencilerine bone üzerine bandana takma hakkı veren değişiklik tüzüğü, tartışma yaratmıştı.