DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’nun, Avrupa Halk Partisi mensubu liderlere mektup göndererek Suriye’nin yeniden “güvenli bir ülke” haline getirilmesinden söz ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’nun, Orta Doğu ve mülteci konusunda gönderdiği mektubunda, Suriye’nin yeniden güvenli bir ülke olarak nitelendirilmesinin, AB üyesi ülkelerin karşı karşıya kaldığı bugünkü zorlukların azaltılmasında önemli bir rol oynayacağından söz ettiğini yazdı.

Habere göre Dimitriu mektubunda, Orta Doğu’da bugün yaşanan gelişmeler ve bunların yol açabileceği, "savaşın Kıbrıs ve diğer ülkelere olası sıçraması" gibi bir dizi zincirleme kötü gelişmeye ilişkin ciddi endişelerini dile getirdi.

Dimitriu, DİSİ’nin hükümette bulunduğu 2022 yılında o dönemin içişleri bakanının, Suriyeli siyasi sığınma başvuru sahiplerinin ülkelerine geri gönderilmesinin mümkün kılınması için bu ülkenin (Suriye) güvenli ülke olarak sınıflandırılmasının incelenmesi konusunda inisiyatif üstlendiğini anımsattı.

Dimitriu, geçtiğimiz Şubat ayında Güney Kıbrıs’taki başkanlık seçimi nedeniyle bu inisiyatifin ertelendiğini ifade ederken bugünkü hükümetin Suriye’deki veya belirli ülkelerdeki durumun yeniden değerlendirilmesini talep etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Mülteci sorununun çok karmaşık bir konu olduğunu ayrıca genel çare olarak kullanılabilecek direkt bir çözümünün de bulunmadığını söyleyen Dimitriu, tüm bunlara rağmen Suriye’nin yeniden güvenli ülke olacak koşullara getirilmesinin önemli bir rol oynayacağına dair inanç taşıdıklarını ifade etti.