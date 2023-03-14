Lefkoşa, 14 Mart 23 (TAK): DİSİ Başkanlığı görevine seçilen Anna Dimitriu’nun dün görevine başladığı belirtildi.

Alithia gazetesi DİSİ Başkanı Anna Dimitriu’nun dün DİSİ binasında oldukça samimi bir ortamda çiçeklerle karşılandığını yazdı.

Habere göre, DİSİ resmi sosyal medya hesabı Twitter aracılığıyla “Hoş geldiniz Başkan” yazısına yer verdi.

DİSİ Başkanı Anna Dimitriu kendisini karşılayanlara teşekkürlerini sunarken herkesten sıkı ve birlik içerisinde çalışmasını istedi.

Öte yandan, Fileleftheros gazetesi DİSİ Başkanı Anna Dimitriu’nun ilk hamlelerinden birinin yakın çalışma arkadaşlarını seçmek olacağını yazdı.

DİSİ basın sözcülüğü görevinin, Dimitris Dimitriu’nun istifasının ardından boş olduğunu yazan gazete bu görevi değişiklikler olana dek şimdilik “Mağusa bölgesi” milletvekili Unufrios Kulas’ın yürüteceğini belirtti.

Gazete Dimtriu için ilk durağın ise başkan hariç diğer parti kademeleri için 6 Mayıs’ta yapılacak olan kurultayın olacağını yazdı.

(FK/ŞEB)