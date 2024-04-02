Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kazaya neden oldu

Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu üzerinde dün saat 21.00 sıralarında, Osman Baysal (E-31), yönetimindeki LH 160 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Türkeli kavşağına yaklaştığında, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı.

Baysal aracıyla, yaklaşık 6 metre derinliğe düşerek, toprak zemine çarptıktan sonra, takla atıp, tekerlekleri üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Osman Baysal, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.