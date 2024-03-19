Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, "Tecrübe ve deneyimlerinden her daim faydalandığımız yaşlılarımıza, sevgi ve saygıyla yaklaşmamız önemli" dedi.

Sağlık Bakanı Dinçyürek "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, yaşlıların tecrübe ve deneyimlerinden her daim faydalandıklarını belirterek, yaşlılara yönelik sevgi ve saygının önemine vurgu yaptı.

Dinçyürek, tecrübe ve deneyimlerinden her daim faydalanılan yaşlılara, sevgi ve saygıyı ifade etmek için tüm dünyada olduğu gibi ülkede de her yıl 18–24 Mart tarihleri arasının 'Yaşlılar Haftası' olarak anıldığını belirtti.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkede de yaşlı nüfusun giderek arttığına dikkat çeken Dinçyürek, yaşlanmanın genetik bir süreç olduğunu ve bu süreçte fiziksel, sosyal ve ruhsal değişiklikler yaşandığını kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yaşlılığın 65 yaş ve üzeri nüfusu kapsadığını aktaran Dinçyürek, yaşlılara sunulan sağlık hizmetlerinin çeşitlenmesi gerektiğini, genç gruplarda sağlık hizmetlerinin temel hedefi tedavi iken, yaşlı gruplarda esas hedefin yaşam kalitesinin arttırılması ve korunması olduğunu söyledi.

Yaşlılık döneminde sıkça karşılaşılan sağlık sorunlarına da değinen Dinçyürek, başta kalp ve damar hastalıkları, diyabet, Alzheimer ve demans gibi sorunların önemli olduğunu belirterek, bu hastalıkların çoğunun uygun sağlık hizmetleri ve koruma önlemleriyle önlenebileceğini veya geciktirilebileceğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı olarak yaşlılara yönelik yeni bir hizmeti başlattıklarını söyleyen Dinçyürek, Doğu Akdeniz Üniversitesi ile işbirliği yaparak 65 yaş üzeri hastalara unutkanlık ve depresyon testi uygulamasını başlattıklarını duyurdu.

Dinçyürek, bu testler sonucunda gerekli görülmesi halinde kapsamlı muayenelere sevk edileceğini belirtti.

Yaşlıların sağlıklı bir yaşam sürmeleri için beslenmelerine dikkat etmeleri, tütün ürünlerinden uzak durmaları, hareketli bir yaşam sürmeleri ve çevre koşullarının düzenlenmesi gerektiğini belirten Dinçyürek, yaşlılara verilen önemin devam edeceğini vurguladı.