Tatar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 1.Engelli Hakları Çalıştayı’nda konuştu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anayasa gereği her vatandaşın eşitlik hakkının korunması gerektiğini belirterek, engellilere daha kolay bir hayat sağlamak ve hak ettikleri çağdaş düzenlemelerle onlara sahip çıkmanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen “1.Engelli Hakları Çalıştayı” açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasına, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi ve eşi Sibel Tatar’a teşekkür ederek başladı ve kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Tatar, çalıştaydan çıkacak sonuçların ilgili daire, bakanlık ve Cumhuriyet Meclisi ile paylaşılması sonrasında bazı açılımların ve düzenlemelerin yapılması temennisini dile getirdi.

Yıllarca siyasetin içerisinde engelli dernekleri ile birlikte olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin merhum başkanı Mustafa Çelik’i andı. Çelik’in, “Sevgi her engeli aşar” sözüne dikkat çeken Tatar, bunun halk arasında dalga dalga yayıldığını belirtti.

-“Bu duyarlılığı hepimiz yüreğimizde taşıyoruz”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, 6 bin 500’e yakın engellinin yaşadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, sorunların dernekler tarafından sık sık gündeme getirildiğini söyledi. KKTC devletinin sosyal bir devlet olduğunu ve sosyal bir anlayışla yönetildiğini ifade eden Tatar, “Bu duyarlılığı hepimiz yüreğimizde taşıyoruz” dedi.

KKTC’nin kalkınmasıyla, bütçe imkansızlıkları ve eksikliklerin aşılabileceğine inanç belirten Tatar, kalkınmanın sadece ekonomik anlamda olmadığını kaydetti. Çevrenin de hassasiyetle korunması ve çağdaş düzenlemeler yapılması gerektiğine işaret eden Tatar, Anayasa gereği her vatandaşın eşitlik hakkının korunması gerektiğini vurguladı. Tatar, engelli vatandaşların, engelsiz yaşama kavuşması için elden gelenin yapılması ve yasal mevzuatlarla bunların desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Paydaşların bir araya gelerek, konuları gündem alıp, değerlendirmesinin önemini belirten Tatar, fikirlerin önerilere dönüştürülerek, ilgililere iletilmesi ve hayata geçirilmesinin temennisi olduğunu ifade etti. “Bu zaman alabilir ama neticede bir hedef var” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Anayasa’nın eşitlik ilkesi çerçevesinde engellilere daha kolay bir hayat sağlamak ve hak ettikleri çağdaş düzenlemelerle onlara sahip çıkmanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

“Onlar bizlerin değerleridir. Engellilere biz her zaman değer verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz” diye konuşan Tatar, insanın başına her an her şey gelebileceğini ifade ederek, hazırlıklı olmak gerektiğini söyledi.

Farkındalık yaratarak, toplumun sevgi ve muhabbetlerini geliştirmenin ve aradaki bağların güçlenmesiyle daha sağlıklı bir toplum ortaya çıkarmanın hedef olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz bunun için çalışıyoruz. Siz de bunun için buradasınız” diyerek, katılımcılara teşekkür etti. Tatar, KKTC devletinin, tek yürek olarak, kendi insanına sahip çıkma anlayışına da vurgu yaptı.