Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, S sağlık merkezlerini güçlendirmek için çalışmalarına hızla devam ettiklerini belirtti.

Bakan Dinçyürek, Havva Yekta Kurteli Mehmetçik Sağlık Merkezi ile Yenierenköy Sağlık Merkezi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Dinçyürek, her iki sağlık merkezinde sorumlu hekim ve sağlık çalışanlarının beklentilerini dinledi.

Durum tespiti yapıp eksiklikleri belirlemek için söz konusu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Sağlık Bakanı Dinçyürek, sağlık merkezlerini güçlendirmek için çalışmalarına hızla devam ettiklerini belirtti.

Sağlık merkezleri ne kadar güçlenirse bölge hastanelerine daha az kişinin başvuracağını, böylelikle merkez hastanelerinin yükünün azalacağını ifade eden Dinçyürek, sağlık merkezlerinde, hem sağlık çalışanlarının daha rahat imkanlarda çalışmasını sağlamak hem de vatandaşların daha etkin hizmet alabilmesi için önemli adımlar attıklarını kaydetti.

Bakan Dinçyürek, ziyaretleri öncesinde Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi ve Yenierenköy-Dipkarpaz Belediyesi’ni ziyaret ederek, belediye başkanları ile de bir araya geldi.

Bakan Dinçyürek’e ziyaretlerinde, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Vesile Erdoğan Topcuoğlu eşlik etti.