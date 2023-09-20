Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, bireysel sorunları tek tek çözmenin yanı sıra, sistemin tümünü düzeltmek için kolları sıvadıklarını söyledi.



Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre BRT Canlı Yayını’na katılan Dinçyürek, 112 Acil Ambulans Servisi için devletin ambulanslarına, ihtiyaç duyulan durumlarda özeldeki ambulanslardan hizmet alımının gündemde olduğunu açıkladı.



Dinçyürek, ilaç takip sisteminin devreye girmesiyle, hastaların ilaç temininin daha da kolaylaşacağını ifade etti.



Canlı yayında soruları da yanıtlayan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, kısa ve orta vade projelerini paylaştı.



Dinçyürek, göreve gelir gelmez, bireysel sorunları tek tek çözmenin yanı sıra, sistemin tümünü düzeltmek için kolları sıvadıklarını söyledi.



Hekimlerin görev yerleri ile ilgili bazı dağılımları da yeniden düzenlediklerini belirten Dinçyürek, “1 hastanede aynı konuda uzman 12 doktor varken, diğer hastanemizde hiç yoksa burada bir yanlış var. Gerekli girişimleri yaptık" dedi.



"Son günlerde özel hastanelerle önemli bir süreci götürdüklerini" belirten Dinçyürek, 112 acil ambulans servisini devletin ambulanslarda ihtiyaç duyulan acil durumlarda 112’nin idaresi altında özelden hizmet alınmasını amaçladıklarını açıkladı.



Acil vakalara, hastalara hemen ulaşmak için bu işbirliğini düşündüklerini kaydeden Dinçyürek, “Sağlık Bakanlığımıza ait ambulansların hizmet veremediği noktalarda, özel ambulanslar yakınsa, hizmet alımıyla, onları da 112 acil göreve çağırabileceği ile ilgili son görüşmeleri yapıyoruz” dedi.



Hakan Dinçyürek, Girne’ye iki hastane inşasının yakında biteceğini, Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlanması için girişimlerin sürdüğünü belirtirken, Lefkoşa’ya 500 Yataklı Hastane’nin yapımına başlanması ve 2025 Yılı içinde tamamlanmasının en öncelikli projeleri olduğunu söyledi. Ayrıca Pamuklu'ya bir hastane inşası konusunda girişimlerin hızlandırılacağını ifade etti.



Kanser İlaçları konusunda eksikliğin hatırlatılması üzerine Dinçyürek, konuyu yakından takip ettiğini, toplam 320 Milyon TL'lik tüm ilaç alım bütçesinin, kanser ilaçlarının güncel fiyatlarını karşılamasının mümkün olamayacağını söyledi.



Dinçyürek, konuyla ilgili olarak gerek insan sağlığı, gerek bütçe, gerekse de ilaç tedarik çalışmalarının sürdüğünü söyledi.



Yeni İlaç takip sistemini devreye koymak istediklerini vurgulayan Dinçyürek, yeni sistemin, hastaya, doktorun reçetesinde yazdığı süreye göre ilaç tedarik edeceğini, hastaların her ay ilaç alabilmeleri için doktorlardan yeni bir reçeteye ihtiyacı kalmayacağını söyledi.



Yapılan çalışmaların temel hedefinin sağlıktaki tüm işlemlerin kayıt altına alınması olduğunu vurgulayan Bakan Dinçyürek, çalışmaların sağlıkta e-devlet projesinin bir parçası olduğunu ve gerek ilaç takip sistemi gerekse genel sağlık sigortasına geçişin alt yapılarını oluşturduğunu ifade etti.