Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Gazimağusa Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünde eksikliklerin tamamlandığını ve tam zamanlı göğüs hastalıkları uzmanının göreve başladığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Dinçyürek, Gazimağusa Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünde akciğeri ekspanse olamadığı için ciddi solunum yetersizliği olan hastaya anında bronkoskopi yapılarak müdahale edildiğini ve tedavisine destek olunduğunu belirtti.

Daha önce hastaların bu işlem için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi edildiğini söyleyen Dinçyürek, bundan böyle Gazimağusa Hastanesi’nde tüm güncel tanı ve tedavilerin yapılabileceğini kaydetti.

Dinçyürek, Gazimağusa Devlet Hastanesinde tam zamanlı göğüs hastalıkları uzmanının göreve başladığını belirtti.

Göğüs Hastalıkları Bölümünün güncel tüm tanı ve tedavilerinin kullanımının tamamlandığını kaydeden Dinçyürek, solunum fonksiyon testleri, uyku laboratuvarı testleri, pulmoner bt angio, bronkoskopi ile tanı ve tedavi işlemleri ve noninvaziv BİPAP, yüksek akımlı oksijen terapileri ile güncel tüm tanı ve tedavi yöntemlerinin kullanılabildiğini ifade etti.

Tüm hastanelerde ihtiyaç duyulan modern cihazları takviye etmeye başladıklarını ve devam edeceklerini belirten Dinçyürek, sağlık altyapısını güçlendirme çabalarının süreceğini, hedefin vatandaşların daha kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmetlerine kavuşmasını sağlamak olduğunu vurguladı.