Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Yeni Doğan Bakım Ünitesi’nde durumu kötüleşen altı bebeğin sağlık durumlarının iyiye gittiğini söyledi.

Bebekleri bir an önce sağlıklı olarak annelerinin kucağına vermenin öncelikli hedefleri olduğunu vurgulayan Bakan Dinçyürek, bebeklere son yapılan tetkiklerde durumlarının stabil olduğu bilgisini aktardı. Bakan Dinçyürek süreci izlediği Acil Durum Hastanesi Başhekimlik odası önünde basına yaptığı açıklamada, olayla ilgili yeni gelişmeleri aktardı. -Olayla ilgili bir kişi daha tutuklandı Polisten olayla ilgili bir kişinin daha tutuklandığı bilgisini aldıklarını belirten Dinçyürek, tutukluların yarın mahkemeye çıkarılacağını ve hayatını kaybeden bebeğe de otopsi yapılacağını kaydetti.



Süreç hakkında da bilgiler veren Bakan Dinçyürek, olayın bilgilerine geldiği ilk andan itibaren altı çocuğun hem mevcut durumunu tespit etmeye çalıştıklarını, hem de adadaki bütün hekimleri ve bürokratları toplayarak kriz masası oluşturduklarını söyledi. Meydana gelebilecek bir olumsuzluğa karşın ilave ekipmanlarla önlemler aldıklarını aktaran Bakan Dinçyürek, olayın meydana geldiği gece vardiyasında çalışan 4 kişi hakkında herhangi bir ispatları olmamasına rağmen, hastaneyle ilişiklerinin hemen kesilerek, hem adli, hem de idari soruşturma başlatıldığını anlattı.

Adli süreç hakkında bilgi veren Dinçyürek, adli birimlerin soruşturmanın selameti açısından bir açıklama yapılmamasını istediğini yineledi. Bakan Dinçyürek, hayatını kaybeden bebeğe Allah’tan rahmet, yaslı ailesine de sabırlar diledi. Dinçyürek, “Teknik açıdan ve hekimlik açısından herhangi bir eksiğimiz yok. 24 saat geçmeden bebeklerin durumunu stabil hale getirdik.” şeklinde konuştu.