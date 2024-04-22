Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ünsal, yayımladığı mesajda, “Çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan, umutları kırılmış necip Milletimizin yeniden ayağa kalktığı çok özel bir gündür. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu özel günü, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ile birlikte dünya çocuklarına armağan etmiştir.” dedi.

Ünsal, çocukların, kendi başına karar verebilecek, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek şekilde yetişmesinin ortak hedef olduğunu kaydetti.

Gazze’de İsrail saldırıları sonucu 15 bin çocuğun hayatını kaybettiğini kaydeden Ünsal, “Kocaman bir dünyaya sığamayan, taşlaşmış kalplere ağır gelen, hunharca katledilen Gazzeli çocukların hüznüyle, bu bayramı da buruk kutluyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum.” dedi.