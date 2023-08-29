Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, 30 Ağustos Zaferi’nin, savaş meydanlarında kazanılan askeri zaferin ötesinde, tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz Türk milletinin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini gösteren ve mücadele etmelerini sağlayan bir zafer olduğunu vurguladı.

Din İşleri Başkanı Ünsal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

“Birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde; kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, bu zafer ile tarihte eşine az rastlanır ve tüm mazlum halklara da örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş olan milletimiz, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını ve ana vatanı yurt haline getiren ecdadımızı, şükran ve minnetle yâd ediyorum. Geçmişten bugüne dinimiz, vatanımız, milletimiz, ezan ve bayrağımız, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.”