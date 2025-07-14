Din İşleri Başkanı Ahmet Moral, 15 Temmuz darbe girişiminin milletin iman dolu direnişiyle bertaraf edildiğini kaydetti.

Moral, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının Türkiye ile gönülden bir olduğunu belirterek, şehitleri rahmetle andı, gazilere minnetlerini iletti.

İslam dininin barış ve adaletin tesisi için mücadeleyi emrettiğini hatırlatan Moral, darbelere karşı durmanın bir vicdan meselesi olduğunu ifade etti.

Mesajında, 15 Temmuz’un bir direnişin yanı sıra bir dirilişin sembolü olduğu belirten Moral, gece saat 00.13’te Türkiye ile eş zamanlı olarak camilerde sela okunacağını kaydetti.