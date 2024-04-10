Din Görevlileri Sendikası Başkanı Cengiz İşkey, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı.

İşkey’in mesajı şöyle:

“Bayramlarımız tarih boyunca, birlik ve kardeşlik içerisinde milletçe yaşadığımız, heyecan, coşku, sevinç ve kederlerimizi paylaştığımız günler olmuştur. Bugün, maddi ve manevi alanda insan olarak paylaşmaya ihtiyaç duyduğumuz, inananlar olarak, mecbur olduğumuz buruk sevinç ve kederlerimiz vardır. Üç aydan beridir Filistin’de ve özellikle Gazze’de yaşanmakta olan ve 32000 den fazla kadın, çocuk yaşlı, sivil ve sağlık görevlisi ayrımı yapılmadan hedef gözetmeksizin uygulanan soykırım karşısında maalesef insanlık sessizliğini korumaktadır. Oysa ki Filistin’de yaşanan soykırım ve mezalimin karşısında olmak için Müslüman olmaya gerek yok, sadece ‘İnsan’ olmak yeterlidir.

Dileğimiz odur ki Dünyadaki tüm savaşlar ve zulümlerin bir an önce son bulmasıdır.

Bayramlar neşe, sevinç ve toplumsal birlik ve beraberliğin tesis edildiği özel günlerdir. . Zira

Bayramlar toplum olarak kaynaşma, büyükleri ziyaret ederek hayır ve dualarını alma, muhtaçlara ve fakirlere yardım, yetimleri sevindirme günleridir. Bayramlarımızı sevinç ve neşe içerisinde

geçirmemize engel teşkil eden, zalimlerin pençesinde kıvranan mazlum coğrafyalardaki

kardeşlerimizin, öksüzlerin, yoksulların ıstıraplarını, evrensel İslâm anlayışla paylaşabilir, onların

acılarını hafifleterek bir nebze de olsa mutlu olabiliriz. Özellikle Anne, baba ve yakınlarımızı, hastaları, yaşlıları, kimsesizleri ziyaret ederek, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidererek onlara Bayramın güzelliklerini tattırarak, cezaevlerinde, hastanelerde, yaşlı bakım evlerinde bulunan insanları ziyaret edip gönüllerini almalı, bayramlara ilişkin zihinlerimizde oluşan anlam kaymalarını düzeltebiliriz.

Bayram günleri vesilesi ile varsa eğer, dargınlıklara ve küskünlüklere son vererek bu mübarek günlere daha da anlam katmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin, halkımızın, soydaşlarımızın ve Tüm İslâm Âleminin

Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, insanlığın huzuruna vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ederim.”