Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik, savaşlar, salgın hastalıklar, doğal afetler gibi olaylarla karşılaşılan bir dönemde Miraç gecesini adeta bir fırsat bilerek Cenab-ı Allah’a insanları aydınlığa, feraha çıkarmasını yürekten dilemek, ülke ve millet için dua etmek gerektiğini kaydetti.

İnik, bu gece idrak edilecek Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımlayarak, “Üç Ayların” birincisi olan Recep ayının 27. gecesinin Miraç gecesi olduğunu hatırlattı.

Miraç hadisesinin Hz. Muhammed’in 63 yıllık çileli hayatının en zorlu ve çetin döneminde vuku bulduğunu kaydeden İnik, “Bu yolculuk bize hak bildiğimiz yolda sabretmeyi, yılmamayı ve Allah´a tevekkülü anlatır… Bu yolculuk pek çok ilahi hikmet ve bereketi içinde barındırır” ifadelerini kullandı.

Miraç’ın, yücelmeyi ifade ettiğini, her şeyden önce yükselme yollarının yegâne sahibinin Yüce Allah olduğunun bilincine varabilmek olduğunu belirten İnik, Miraç’ın, elemi, kederi, çaresizliği ve ümitsizliği bir kenara bırakarak yeniden yola koyulmayı öğrettiğini kaydetti.

İnik, mesajında, “Savaşlar, salgın hastalıklar, doğal afetler gibi olaylarla karşılaştığımız bir dönemde Miraç gecesini adeta bir fırsat bilerek Cenab-ı Allah’a bizleri aydınlığa, feraha çıkarmasını yürekten dilemeli ülkemiz ve milletimiz için dua etmeliyiz.” dedi.

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde Şampiyon Melekler ve hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen İnik, bu kutlu gecede geride kalan ailelere sabır ve metanet diledi. İnik, Allah’ın hidayeti, rahmeti ve bereketinin hiç eksik olmaması temennisi ile Miraç Kandil’inin millete ve tüm İslam âleminin birlik ve beraberliğine vesile olmasını da diledi.