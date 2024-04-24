Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Meclis Başkanları Toplantısı’nda, Orta Doğu’daki durum ve sığınmacı sorunuyla ilgili bilgilendirme yaptığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Palma de Mallorca’da yapılan toplantıda, Lübnan’dan kaçan Suriyeli sığınmacılara çözüm bulunması ve Suriye’deki durumun yeniden değerlendirilmesi için mevkidaşlarından yardım talebinde bulunduğunu yazdı.

Gazete, Dimitriu’nun mevkidaşlarını, güneydeki AB ülkelerinin (Yunanistan, Malta, Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz) meclis başkanları ile yapılan ilk toplantıyla ilgili bilgilendirdiğini ve Orta Doğu’daki gerginliğin tehlikeli şekilde arttığına da işaret ederek, yakın gelecekte sakinleşecek gibi görünmeyen bu ortamda, ülkesini terk eden sığınmacı sayısının da artarak AB’de yeni bir kriz çıkarabileceğini söylediğini belirtti.