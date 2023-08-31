Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun dün, görev süresinin dolması nedeniyle veda ziyaretlerinde bulunan Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis ile görüştüğü bildirildi.

Alithia gazetesi, Dimitriu ile Zervakis’in jeostratejik ve politik düzeydeki gelişmeler ile Türkiye’nin artan “tahrikkar eylemleri” nedeniyle oluşan konjonktürü ele aldıklarını yazdı.

Gazete, görüşmede Kıbrıs’ta barışın ve istikrarın ileri götürülmesine bağlılığın ifade edildiğini kaydetti.

Habere göre Dimitriu, Zervakis’e RMMO’nun yükseltilmesine ve ülkenin savunulmasına yaptığı katkılardan ötürü teşekkürlerini sundu ve Zervakis’in her daim Güney Kıbrıs’ın yakın dostu olarak kalacağına olan inancını dile getirdi.

Zervakis ise, Meclis’in ve Meclis Savunma Komitesi’nin koordineli eylemleri ve RMMO ile yaptığı işbirliğinden dolayı Dimitriu’ya teşekkür etti.

Zervakis'in görev süresi "Pile'deki gerginlik" nedeniyle, “Küçük ya da büyük, kriz dönemlerinde Millî Muhafız Ordusu Komutanı değiştirilmez” ilkesi çerçevesinde “bir süre daha” uzatılmıştı.