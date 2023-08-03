Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, resmi davet üzerine dün Atina’ya gittiği ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüştüğü bildirildi.

Alithia gazetesi, Dimitriu ile Miçotakis’in Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri, Doğu Akdeniz’deki ortak tahrikleri ve güvenlik durumunu ele aldıklarını kaydederek, bölge ülkeleri arasındaki enerji iş birliğine özel atıfta bulunulduğunu yazdı.

Gazete, Dimitriu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda hedefin, Türkiye’yi ısrarla savunduğu iki devletli çözümden vazgeçmeye ikna edecek fırsatlar ve perspektifler yaratıp, diyalog masasına oturmak olduğunu ifade ettiğini kaydetti.

Dimitriu, Miçotakis ile Kıbrıs sorununda gerçekçi bir değerlendirme yaptıklarını belirterek, Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi ile AB-Türkiye ilişkilerinde oluşacak perspektifle, Kıbrıs sorununda yeni bir dinamik oluşabileceğine işaret etti.

Habere göre Dimitriu, Miçotakis ile Nea Dimokratia-DİSİ ve DİSİ-Avrupa Halk Partisi arasında daimi iş birliğiyle ilgili görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti.

Gazete, Dimitriu’nun Atina temasları çerçevesinde Kalkınma Bakanı Kostas Skrekas ile görüştüğünü ve Skrekas’a yeni üstlendiği bu görevde başarılar dilediğini yazdı.

Habere göre Skrekas ise, Yunan Hükümeti’nin Rum Hükümeti ile ikili iş birliğini tüm düzeylerde daha ileri götürme niyetinde olduğunu söyledi.

Haberde, Skrekas’ın Dimitriu’ya Kalkınma Bakanlığı’nın stratejik önceliklerini ve önümüzdeki 4 yıl içindeki hedeflerini anlattığı kaydedildi.