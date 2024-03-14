DİSİ Başkanı ve Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun dün, Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos ile görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Dimitriu’nun Kombos’a, Lübnan ile Güney Kıbrıs arasında yasadışı sığınmacıların iadesi için imzalanan devletlerarası anlaşmanın kağıt üzerinde kalmaması ve bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Dimitriu, yazılı açıklama yaparak, Kombos’a deniz yoluyla gelen sığınmacı sayısındaki artıştan ötürü endişelerini ilettiğini ve Kombos’un da kendisini, Beyrut’ta bu konuda yaptığı temaslara dair bilgilendirdiğini kaydetti.

Dimitriu, Kombos ile Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri de görüştüklerini ve BM Genel Sekreteri’nin kişisel danışmanı Maria Angela Holguin’in gelişiyle birlikte gösterilen yeni çabanın, müzakerelerin üzerinde uzlaşılmış zemin çerçevesinde yeniden başlaması yönünde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Habere göre Dimitriu, Kıbrıs sorununun tüm siyasi güçleri ilgilendiren bir konu olduğunu ifade ederek, Ulusal Konsey çatısı altında koordine olmak ve kollektif hareket etmek gerektiğini söyledi.

Haberde, Dimitriu’nun Kombos’u, DİSİ’nin parlamenter diplomasi düzeyinde, Avrupa Halk Partisi içerisinde ve Kıbrıslı Türk partilerle gerçekleştirdiği temaslarına dair bilgilendirdiği; Kombos’tan da Gazze’ye insani yardım koridoru “Amaltheia” konusunda bilgi aldığı ifade edildi.