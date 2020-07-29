Derviş Gezer

Turizmi bilmemeleri normal değil.
Önemini farkında olmamaları ise dehşet.
Aç, kapa ile açılım yapılır sanıyorlar.
Bilim Kurulu “7 gün karantina” diyor.
Başbakan “Hayır”.
Halletti sanıyor Tatar “Hayır” demekle.
Halledemedi.
Halkı iki cepheye ayırdı sadece.
“Kapanalım, açgözlü turizmci” diyenler.
Açılalım ama kontrollu diyenler.
Halk tetiklendi, turizm düşmanı haline geldi.
Kaş yapayım derken kör ettiler.
*****
Sanki turizmci para derdinde sadece.
Sanki turizmci “boşver salgını” diyor.
Halk tuzimciye sövüyor, küfrediyor.
Hükümet de bu arada yönetti sanıyor.
Oysa Dimağ Çağıner aylardır feryatta.
“Be arkadaşlar açılalım ama kontrolu kaybetmeylim” diyor.
“20 bin kişi ekmek yiyor” diyor.
“Pandemi Hatanesi neden olamıyor, biz de yardım edelim” diyor.
“Kapanmakla olmaz” diyor.
Göbeği çatladı Dimağ’ın.
Ama kulaklar sağır, gözler kör.
Yakıp yıkıyorlar herşeyi.
Tek dertleri CB hayalleri.
*****
Halkı kışkırtıyorlar.
“Turizmci salgının değil, paranın derdinde” dedirtiyorlar.
Ama Turizmci kar değil tam aksi zararda.
Açılım ama kontrollu açılım demişler.
Murat ettikleri para değil, çalışanına destek olmak.
Yatırımına sahip çıkmak.
Sürdürülebilirliği kesintiye uğratmamak.
Buna karşın Hükümet tam bir Uzaylı Zekiye
Sanki başka bir galakside yaşıyorlar gibi.
Sanki turizm kavramı hiç varolmamış gibi.
Turizmci feryat figan.
Müstesna politikacı burun kıvırıyor.
Japonya’da bir Fransız gibi.
Anlamıyorlar ama dinlemiyorlar da.
*****
Yine de Çağıner anlatsın usanmadan.
“Aç kalacak insanlar” desin.
“Küçük ve orta ölçek turizmci battı” desin.
“Acenteci iflasta” desin.
“Bu gidişle 2021’i de kaybedeceğiz” diye de eklesin.
Belki bugün duyan, dinleyen, anlayan yok.
Çünkü bugünlerde herşey hepten yalan.
Herşey hepten yanlış.
Ama belki bir gün diye umut edelim.
Çünkü umuttan da vazgeçersek ölürüz.