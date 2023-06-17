Daire’den yapılan açıklamaya göre, söz konunu çalışmalar KKTC Karayolları Master planı kapsamında bulunan, Muhtelif 3. Sınıf Yollar ile Muhtemel Yerleşim Yerleri İç Ulaşım Yolları Yapım, Onarım ve Üstyapı Takviyesi İşleri kapsamında gerçekleşecek.