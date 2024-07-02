Dikelya İngiliz Üslerindeki polis karakolunun yenilendiği ve 100’den fazla polisin, karakolda görev yapmak üzere istihdam edildiği bildirildi.

Alithia gazetesi, karakolun yenilenmesi için geçen yıl Haziran ayında başlanan çalışmaların tamamlandığını ve 3 yeni nezarethanenin de eklendiği bu renovasyon için 3 milyon sterlin harcandığını yazdı.

Gazete, İçişleri Bakanlığı Genel Müdürü Elikkos İlias’ın, karakol binasında görev yapan polislerin artık hem Rumlara, hem Kıbrıslı Türklere, hem de İngiliz askeri topluluğuna hizmet edebileceğini söylediğini kaydetti.