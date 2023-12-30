DİKATSİZLİK KAZAYA NEDEN OLDU

Ergün Yahat

Gazimağusa Salamis ana yolunda eyva çemberi kavşağında bu sabah meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza Fatma Gün yönetimindeki VF 677 plakalı otomobili ile çembere geldiği sırada dikatsizce durmadan ana yola çıkınca o sırada ana yolda seyretmekte olan Mehmet Kulucan yönetimindeki SP 505 plakalı çift kabin araca vurması sonrasında araç kaldırıma vurarak yan yatması sonrasında meydana geldi.

Kazada şans eseri yaralanan olmadı.