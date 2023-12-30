DİKATSİZLİK KAZAYA NEDEN OLDU

Ergün Yahat

Gazimağusa Salamis ana yolunda eyva çemberi kavşağında bu sabah meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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Kaza Fatma Gün yönetimindeki VF 677 plakalı otomobili ile çembere geldiği sırada dikatsizce durmadan ana yola çıkınca o sırada ana yolda seyretmekte olan Mehmet Kulucan yönetimindeki SP 505 plakalı çift kabin araca vurması sonrasında araç kaldırıma vurarak yan yatması sonrasında meydana geldi. 

Kazada şans eseri yaralanan olmadı.